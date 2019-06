Petrolio prosegue in rialzo su diminuzione pozzi USA

Continua in rialzo la quotazione del petrolio, trainato dalle aspettative per l'atteso incontro tra i ministri di Energia di Arabia Saudita e Russia. Questi, ribadendo il loro impegno nel voler trovare un accordo nella prossima riunione dell'Opec, hanno rialzato le aspettative sull'oro nero. Il Brent al momento quota a 62,97 dollari, in positivo del 2,11%. Anche il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 53,63 dollari al barile, in crescita dell'1,98%.

(Teleborsa) -si era invece palesato una 483,3 MBG, rispetto ai 476,5 MBG della scorsa settimana.A sostenere le quotazioni del barile anche ilimportante barometro americano che misura la quantità di pozzi presenti nel mercato. In questa settimana