Be acquisisce controllo di Tesla Consulting

Be Think Solve Execute

(Teleborsa) -(Be) rafforza la propria presenza nei servizi e nelle soluzioni per la sicurezza informatica e per il Digital Forensic tramite l'acquisito del 55% del capitale sociale di"Investiremo competenze, tempo e capacità d'eccellenza - dichiara, Ceo di Be - nello sviluppo di modelli e soluzioni proprietarie per: prevenire eventi avversi, simulare lo svolgimento di fenomeni rilevanti, dotare i nostri clienti di una capacità di lettura superiore rispetto ai loro competitors. Tesla sarà parte di questa proposizione e siamo molto contenti che professionalità di questo spessore siano divenute parte del Gruppo Be".L'operazione fa seguito all'ingresso nel capitale di Tesla Consulting avvenuto nel febbraio 2019 e porta la percentuale di possesso al 60% del capitale sociale.