BPER, Antitrust non avvierà istruttoria su acquisto quota Arca

BPER

(Teleborsa) - L'ha deciso di non avviare un'istruttoria in merito all'"L'operazione in esame non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza", si legge nel bollettino dell'Authority.A febbraio BPER ha rilevato assieme alla Banca Popolare di Sondrio il 39,99% di Arca Holding.mentre la Banca Popolare di Sondrio al 36,83%.