New York: scambi in forte rialzo per Nvidia

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 165,4 USD e supporto stimato a quota 162,1. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 168,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)