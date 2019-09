Alerion Clean Power, via libera del CdA a green bond

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A., tenuto conto delle condizioni favorevoli del mercato finanziario, delle recenti operazioni di acquisizione di impianti eolici già operativi in Spagna e in Italia e della volontà di perseguire nuove opportunità di crescita,, indirizzato a investitori qualificati e da quotare presso il sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) Global Exchange Market di Euronext Dublin.Le somme raccolte dal gruppo specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico, saranno utilizzate principalmente per finanziare l’ulteriore crescita del Gruppo e per ottimizzare la propria struttura finanziaria.Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ritenuto di non avvalersi della delega attribuita dall'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2018 per un aumento del capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione fino a un importo massimo complessivo di Euro 50 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, il cui termine scadrebbe in ogni caso il 31 dicembre 2019.