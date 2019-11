Bankitalia, a settembre tassi su mutui in calo all'1,82%

(Teleborsa) - Nel mese di settembre icorretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sonocome nel mese precedente. I tassi di crescita dei prestiti alle famiglie sono rimasti sul livello di agosto al 2,4 per cento, mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dell'1,0 per cento (-0,7 nel mese precedente). È quanto emerge dalPer quanto riguarda icomprensivi delle spese accessorie, il Report rileva un calo: a settembre si sono, infatti,Rimangono invariati, invece, i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie rimasti sul livello di agosto all'1,26 per cento. Quelli sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione di euro sono stati pari all'1,85 per cento, mentre quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati allo 0,77 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,37 per cento.Il Rapporto evidenzia, infine, una(contro il 6,4 in agosto). La(-2,4 nel mese precedente) mentre(-23,6 in agosto), per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione.