Fineco, raddoppia il risparmio gestito a novembre

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di novembre la, fa segnare unarispetto al dato di novembre 2018 confermandosi di grande qualità.L’asset mix - spiega- è particolarmente positivo: la conversione in atto della clientela verso ilè evidenziata daldella componente gestita rispetto al dato di un anno fa. Lasi attesta a -148 milioni. Laraggiunge quota 180 milioni, beneficiando di una diversa calendarizzazione delle imposte rispetto a novembre 2018 con lo slittamento al primo giorno lavorativo di dicembre di versamenti fiscali per 173 milioni.A sostenere la componente gestita ha contribuito anche questo mese il risultato di Fineco Asset Management, con una raccolta retail a novembre di 199 milioni con un forte interesse in particolare su FAM Target.Al 30 novembre 2019 FAM gestiva masse per 13,4 miliardi: 8 miliardi nella componente retail (+30% a/a) e 5,4 miliardi in quella istituzionale (+29,9% a/a).per favorire la conversione degli asset della clientela verso forme di risparmio gestito, in particolare per quanto riguarda la componente dei Guided Products - dichiaradi Fineco -. Da evidenziare il contributo di Fineco Asset Management, con i prodotti di nuova generazione che si confermano in grado di attrarre l’interesse della clientela anche in questa fase di incertezza dei mercati".