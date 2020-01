Agcom, Tlc: 1,34 mld i ricavi degli operatori di rete nel 2018

(Teleborsa) -con unaÈ quanto emerge dal Focus bilanci dell'che ha sottolineato come nell'intero periodo considerato (2014-2018) l'andamento dei ricavi delle maggiori imprese nel settore degli operatori di rete e gestori delle infrastrutture di rete abbia mostrato unaIn dettaglio, specifica l'Agcom,, i due principali operatori del settore e fornitori anche di servizi di comunicazione elettronica, tra il 2017 e il 2018 hanno fatto, mentre su tutto il periodo considerato, laFronte occupazionale, tra il, passando da 2.420 addetti nel 2014 a 2.330 nel 2018. Tuttavia, va evidenziato un. Il, pari nel 2018 a poco più di, èrispetto al 2017, e del 17,5% rispetto al 2014.Risultati maggiormente brillanti si osservano per ilrispetto al 2017 e di oltre il 40% nel periodo osservato.e di quasi il 70% rispetto ai livelli fatti registrare nel 2014.con un aumento osservabile per il 2018 rispetto al corrispondente valore del 2017 di 1,6 punti percentuali.Lungo il periodo considerato (2014 – 2018), dopo un andamento altalenante, il rapporto si assesta su di un valore del 5,4% non considerando le due principali imprese che gestiscono le infrastrutture, per le quali, invece, il peso degli investimenti sui ricavi è stato pari, in media, al 11%, e nel 2018, con un valore del 15,0%, risulta ulteriormente in rialzo dello 0,7% rispetto al 2017