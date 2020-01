"Soleimani Martire", attacco iraniano a forze Usa in Iraq. Primi effetti su Borsa Tokyo

(Teleborsa) -. Forti contraccolpi all'apertura Borsa Tokyo e del resto dell'Asia.con Trump che riunisce Consiglio di sicurezza nazionale. La tensione è alle stelle.. Caccia Usa in volo su Medio Oriente.. Dobbiamo assicurare la sicurezza delle truppe cessando provocazione non necessarie e chiedendo all'Iran di cessare la violenza.. Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso dagli Usa lo scorso 3 gennaio, era il comandante della squadra di èlite dei Pasdaran. Nessuna conseguenza per i contingenti italiani presenti nella zona protetti nei bunker delle basi.Subito dopo l'attacco iraniano. Si impennano le quotazioni dell'oro, il bene rifugio per eccellenza: le quotazioni salgono del 2% a 1.606,10 dollari l'oncia, il livello più alto dal 2013.