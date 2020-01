BPM

FinecoBank

Nexi

UBI Banca

UniCredit

Intesa SanPaolo

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per i mercati finanziari europei, con ilsull'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente che avevano fatto scattare vendite generalizzate sui listini del Vecchio Continente.A Piazza Affari in testa al paniere FTSE MIB il titolo, con un rialzo del 3,36%, seguito da+3,24%. In denaro anche+2,17% e+2,13%. Segni più per+1,73% e+1,45%.