Recordati

Interpump

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - La Consob informa che FMR, dall'1 gennaio 2020, possiede le seguenti quote nelle seguenti società:il 6,557% in, a titolo di gestione non discrezionale del risparmio, il 6,197% in, a titolo di gestione non discrezionale del risparmio e il 9,964% in, a titolo di gestione non discrezionale del risparmio.