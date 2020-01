Smog, Coldiretti: allarme per inverno senza pioggia

(Teleborsa) - A pesare sui livelli di inquinamento èche staziona sulle regioni del nord in uncon l’ultimo mese diE’ quanto afferma Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, in relazione al nuovo allarme inquinamento nelle principali città italiane dove a partire dalla Capitale sono scattate leIlha fatto registrare in Italia una temperatura superiore addirittura dicon effetti rilevanti sull’ambiente dove sono stati sconvolti i normali cicli stagionali con le viole sbocciate nei prati al nord mentre al sud gli alberi di pero a causa del clima pazzo sono fioriti con gli agricoltori che hanno raccoltotutti maturati contemporaneamente.è ormai diventata la normatanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali e territoriali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità. A favorire lonelle città – sottolinea Coldiretti – è proprio l’effetto combinato deidi spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. Ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli con valori cheNon si può quindi continuare a rincorrere le- prosegue Coldiretti - ma bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la diffusione delonsiderato che una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai