Moody's boccia Hong Kong. Giù l'Asia

(Teleborsa) - Seduta con prevalenza di segni negativi per le principali borse asiatiche, dove(-2,47%), dopo che. Non aiuta l'altro downgrade, quello sulla crescita dell'economia globale, arrivato nelle ultime ore dal, che ha rivisto al ribasso le stime per il 2019 e il 2020 : nella sua prima riunione di politica monetaria del 2020, laha deciso, come da attese, di lasciare. L'indice Nikkei ha concluso gli scambi in flessione dello 0,91% a 23.864,56 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,51%. Giù Seul con un -1,01%., con Shanghai che avanza dello 1,11% e Shenzhen dell'1,09%. Chiusa la borsa di Taiwan.Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Kuala Lumpur segna un un +0,02%. Deboli Jakarta (+0,03%), Singapore (-1,25%) e Bangkok (-0,38%).Mumbay sotto la parità (-0,27%) mentre Sydney cede lo 0,22%.