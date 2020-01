Ex Ilva, accelera il dossier. Conte: "Prosegue confronto con ArcelorMittal"

(Teleborsa) - Accelera ilche sembra ormai giunto alla stretta finale. Ieri a Davos, secondo alcune fonti di maggioranza, ilavrebbe incontratoa latere dei lavori dele in serata, a poche ore da un tavolo sul "cantiere Taranto", ilha convocato unsubito dopo il ritorno del titolare del Mef dalla Svizzera.All'incontro, avvenuto a Palazzo Chigi poco prima della mezzanotte, oltre aale al, hanno preso partee alcuni tecnici. "A tarda sera ho incontrato Francesco Caio, il rappresentante del Governo nella trattativa con ArcelorMittal.sottolineando che "rimane alta l'attenzione del Governo sul negoziato sull'ex Ilva" e tornerà presto a Taranto., anche se il termine non sarebbe vincolante. Tra i nodi principali vi è laPer il governo, secondo alcune fonti, non sarebbero accettabili più di 2000 esuberi, comunque non strutturali, che godrebbero di ammortizzatori sociali e scivoli per il periodo in cui si attua il piano di risanamento. Quanto alle risorse, l'idea sarebbe quella di destinare all'intervento i circai (in tutto 900 milioni).Intanto laha autorizzato laspecificando che l'atto firmato dal Direttore Generale degli ammortizzatori sociali,fa sì che non intervenga alcuna interruzione della cassa integrazione per i lavoratori interessati.Riguardo all, lain un'intervista al quotidiano La Stampa, ha affermato che, e questo è un principio generale, che non vale solo per l'Ilva". Vestager ha spiegato che "se si vuole fare di più, questa è un'altra questione. Quindi ovviamente possiamo discuterne, perché anche nell'acciaio ci sono questioni molto interessanti legate alla de-carbonizzazione, tenuto conto che in futuro ci sarà bisogno anche di acciaio, quando saremo neutrali dal punto di vista climatico". Ad ogni modo – ha sottolineato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea –e, per quanto ne so, le autorità italiane stanno ancora perseguendo il precedente proprietario per pagare la bonifica".