Bnp Paribas, utile netto 2019 sale a 8,2 miliardi

Bnp Paribas

(Teleborsa) - La banca franceseha chiuso l'esercizio 2019 con unrispetto all'anno prima. Al netto delle poste non ricorrenti la crescita risulta del 4,7%.La banca, che, ha riportato anche unaa 44,6 miliardi di euro, avvantaggiandosi della capacità di diversificare, mentre unsi è tradotto in unaa 31,3 miliardi. BNP ha beneficiato del buon andamento della divisione, che ha incrementato il fatturato dell'11%, ma anche la divisioneha visto una crescita del 6,9%. Più modesta l'attività del retail, che ha risentito dei bassi tassi d'interesse.Bnp Paribas ha, a causa di una decelerazione dell'attività retail in Europa, che riflette il contesto dei tassi negativi e delle scelte di politica monetaria della BCE.. Gli impieghi registrano un calo dell'1,9%, mentre i depositi sono in crescita del 4,8% rispetto al 2018. Prosegue laindiretta con la componente(+9,9%). Ilè ina 2,778 miliardi di euro ed il margine di interesse dello 0,1%, mentre le commissioni registrano una diminuzione dell'1,1%. Ilsi attesta adi euro.