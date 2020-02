Cina, PMI servizi conferma peggioramento sentiment imprese

(Teleborsa) -, per effetto delleche hanno colpito le aziende,ancora dello scoppio. Anche il PMI dei servizi conferma un, così come il manifatturiero, in base al consueto sondaggio mensile condotto fra i direttori acquisti dlele aziende.Ilelaborato da Caixin/Markit, che prende in considerazione entrambi i comparti, èrispetto ai 52,6 punti di dicembre.Guardando nel dettaglio ilinaspettatamente adai 52,5 punti precedenti, mentre gliun piccolo aumento a. Anche il PMI manifatturiero si è indebolito , secondo la lettura arrivata due giorni fa, attestandosi"La ripresa economica della Cina non è stata abbastanza forte a causa del limitato miglioramento della domanda e alcune aziende non si sono rifornite inventari", ha spiegato, Presidente e capo economista del CEBM Group, aggiungendo che "mentre l'attuale epidemia di polmonite sta facendo pressione sull'economia, i responsabili politici devono impegnarsi a garantire che non vi siano gravi perturbazioni, con l'obietivo di migliorare la fiducia delle imprese".