Libia, Descalzi: "Situazione difficile per Paese. Quota Eni dimezzata"

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato di Eni,, nel corso di un evento per la presentazione del supercalcolatore HPC5 , ha affrontato il nodo, ammettendo che laa causa della chiusura dei pozzi imposta da Haftar.Descalzi ha spiegato chenel Paese nordafricanoe cheattorno aial giorno.“Un po’ siamo impattati. Comunque la preoccupazione è per la popolazione. Abbiamo più di 5.000 persone e bisogna capire se possiamo pagare i salari. Se non si ritorna alla situazione di un mese fa, la Libia è un Paese che può rischiare il collasso e la paralisi”.Alla domanda a quanto si sia ridotta la produzione in quota Eni dopo il blocco, Descalzi ha detto che “siamo intorno a 155-160.000 barili. Prima eravamo a 300.000. L’attenzione nostra è sulle persone e sull’integrità degli asset”. (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Sabina Suzzi)