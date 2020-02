Gruppo Sesa acquisisce 55% di Clever Consulting

Sesa

(Teleborsa) - Il Gruppo, società IT quotata al segmento Star, ha sottoscritto un, che sarà effettuatoda parte di Computer Gross, controllata totalitaria del gruppo.La quota verrà rilevata ad un, determinato sulla base di un Ebitda atteso di circa 700 mila euro al 30 aprile 2020-21, e con meccanismi di liquidazione del prezzo nel prossimo triennio sulla base del raggiungimento e della continuitàdei risultati futuri.Clever Consulting di Gary McConnell e Antonio Tonan, è una societànell'offerta di, con un portafoglio di Vendor distribuito che include Blackberry, Accellion, Wandera, TITUS e Globalscape. Ha chiuso l’anno 2019 condi euro.Il piano industriale prevededell’offerta dicon l’obiettivo di realizzare ricavi in progressiva crescita nel prossimo triennio sfruttando la crescente domanda del mercato.L’operazione si inserisce nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa su aree ad elevata specializzazione e valore aggiunto del mercato, sviluppando una linea di business strategica in un’area di crescente domanda di trasformazione digitale come quella Security.McConnell e Tonan hanno sottoscritto une continueranno ad operare nella società con ruoli apicali a supporto dello sviluppo del piano industriale di lungo termine. Avranno la facoltà di esercitaredi Clever Consulting in due possibili finestre temporali nell’anno 2025 o 2029, verificate le condizioni di continuità e sviluppo sostenibile del business.