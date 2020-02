Sesa, newco Base Digitale rileva controllo BS Technology e B.Services

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata attiva nelle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business, annuncia, operanti nel settore Business Services e Business Process Outsouricing.L'operazione è stata effettuata, una newco con sede a Firenze,, che assieme al Gruppo Sesa svilupperanno il progetto imprenditoriale, con ruoli apicali ed una collaborazione pluriennale, con obiettivi di crescita sostenibile a lungo termine.A Base Digitale faranno capo le società ABS Technology e B.Services con oltre 250 risorse e circa 50 milioni di euro di ricavi, specializzate nell’erogazione di Business Services e BPO per il settore finanziario e large enterprise. Ciò permetterà al Gruppo Sesa di operare in un segmento di mercato addizionale con primari clienti tra i quali alcuni dei principali gruppi bancari attivi sul mercato italiano.