Germania, fiducia consumatori peggiora con effetto Coronavirus

(Teleborsa) -, poiché il miglioramento delle asprettative sulla situazione economica generale è stato controbilanciato da un più diffuso pessimismo circa i redditi e la propensione al consumo. Lo segnala, che mensilmente pubblica unbasato su un campione di 2.000 intervistati., in base al sondaggio condotto nel mese di febbraio, evidenzia per marzo un valore diprecedenti (rivisto da un originario 9,8). Il dato èdegli analisti. Il(indicatore aumenta di 4,9 punti a quota 1,92) non è riuscito a compensare ildi quelle su(indicatore cala di 3,4 punti a 41,2)."Il clima dei consumatori non è stato in grado di proseguire la tendenza positiva del mese precedente. La diffusione del Coronavirus ha indubbiamente contribuito all'incertezza", spiega, aggiungendo "un calo o un arresto della produzione in Cina innescato dal virus potrebbe influenzare anche la produzione in Germania o, addirittura, causare un completo arresto. Ciò potrebbe comportare una riduzione delle ore di lavoro e probabilmente una riduzione del personale".