Juventus FC in retromarcia in Borsa

(Teleborsa) - Giornata no per la, sopra i minimi raggiunti nel corso della mattinata. Il titolo risente delle preoccupazioni per, che sta contaminando anche la, che si gioca in gran parte, mentre è stata giàJuventus-Milan, che era in calendario stasera allo Stadium di Torino.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8988 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,9368. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8754.