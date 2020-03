Sesa, informativa sul programma di buy-back

Sesa

(Teleborsa) -rende noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, dal 24 al 28 febbraio 2020,pari allo 0,05196653% dell'attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 49,3053 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 397.006,34 euro.La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese, al 3 marzo, possiede complessivamente 70.911 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,45765006% dell’attuale capitale sociale.A Piazza Affari, intanto,registra una flessione del 2,99%, che rispetto alla vigilia si attesta a 47 euro.