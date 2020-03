Petrolio, Barclays taglia stime prezzo Brent e WTI

Barclays

Brent

West Texas Intermediate

(Teleborsa) -ha ridotto le sue previsioni sul, a causa dell'impatto dele della guerra dei prezzi in atto fra Russia ed Arabia Saudita.La banca britannica ha tagliato le sue previsioni di circa 12 dollari, indicando une del"È probabile che i prezzi rimarranno sotto pressione fino a quando la situazione del virus non volterà l'angolo", fa sapere la banca, preannunciando ripercussioni anche per Mosca e Riad.prevede unaglobale disponibile a circa, con unstimato di oltreal giorno (bpd) per quest'anno e un eccesso di offerta didi bpdNel frattempo, "è improbabile che gli acquisti di riserve petrolifere strategiche (SPR) da parte del governo degli Stati Uniti allevino il dolore dei produttori statunitensi", ha affermato la banca.