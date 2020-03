Bankitalia, utile netto record a 8,2 mld. Visco: "Impatto Covid-19 sarà ampio e profondo"

(Teleborsa) -, due miliardi in più rispetto al precedente esercizio delLo comunica Banca d'Italia nel corso dell'assemblea degli azionisti, spiegando che, come per l'anno precedente,programmate con la Banca Centrale Europea.Grazie all'utile record del 2019,, come ha spiegato il governatorenella sua relazione all'assemblea.In dettaglio, l'utile residuo per lo Stato "sarebbe pari a 7,867 miliardi che, in aggiunta a imposte di competenza per 1,009 miliardi, porterebbero le somme complessivamente destinate allo Stato a circa 8,9 miliardi".Visco ha ricordato che ". L', oltre aIl governatore si è poi soffermato ""Il Paese, l'Europa, il mondo intero condividono ansia e difficoltà nell'affrontare una sfida straordinaria. La repentina diffusione del nuovo coronavirus, oltre adella popolazione e a", ha evidenziato Visco.Anche la, dallache saranno adottate in seno al consiglio direttivo della BCE", ha avvertito il governatore, secondo cui "il, prima di tutto sul piano sanitario, poi su quello economico-finanziario".Visco ha poi precisato che nel 2019 "dopo quattro anni di continua espansione, illegata alla riduzione delle attività di politica monetaria. Lapari a quasi, dalla fine del 2014 è aumentata di oltre l'80%"., la stabilità dei prezzi, le condizioni degli intermediari e l'andamento dei mercati finanziari", ha aggiunto il governatore di Bankitalia che ha ricordato "l'articolato, contrastare i rischi di segmentazione finanziaria su base nazionale e assicurare quindi la più efficace trasmissione delle decisioni politica monetaria".ad affrontare l'emergenza coronavirus, ha proseguito Visco sottolineando che "a modificarne la composizione e a esplorare tutte le possibili opzioni"."Si è anche deciso - ha concluso il governatore - di considerare la possibilità dio nello svolgimento di queste operazioni, nella misura necessaria a rendere gli interventi proporzionati ai rischi da affrontare. Non si tollereranno impedimenti tali da compromettere l'efficace trasmissione della politica monetaria".