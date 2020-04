Bei lancia fondo di garanzia da 25 mld: fino a 200 mld di investimenti per imprese UE

(Teleborsa) -per offrire uno, dando loro liquidità perÈ la proposta che ilha discusso oggi e che porterà all'Eurogruppo del 7 aprile. Lo ha reso noto la stessa Bei in una nota, specificando che si tratta di una scelta nel quadro delle azioni per fare fronte alla crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19.Il fondo, ricorda la Bei,e funzionerà da "scudo protettivo" per le imprese europee che affrontano problemi di liquidità nello shock economico innescato dal coronavirus.La proposta è che, e sia aperto alla partecipazione di altre istituzioni europee, nell'ottica di rendere disponibili i finanziamento "".Abbiamo bisogno che questa risposta sia ambiziosa e ne abbiamo bisogno in fretta", ha dichiarato il presidente della BEI: hanno bisogno di più linee di credito, prestiti ponte e capitale circolante per superare questa sfida senza precedenti", ha aggiunto Hoyer, sottolineando che l'azione della Bei "sosterrebbe il finanziamento fino al 1,5% del PIL europeo", integrando "gli sforzi straordinari compiuti dagli Stati membri".. La condivisione dell'onere tra gli Stati membri - conclude Hoyer - evita di aggiungere più debito a quei paesi che più colpita dalla crisi e sotto il più alto stress di spesa sanitaria".