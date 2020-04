Appuntamenti e scadenze del 10 aprile 2020

Cleanbnb

Iervolino Entertainment

(Teleborsa) -Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàFrancia - Borsa di Parigi chiusa per festivitàSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàInghilterra - Borsa di Londra chiusa per festività- CDA: Bilancio- Assemblea: BilancioFondo Mario Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2020.Personale domestico (scadenza rinviata al 10 giugno 2020) - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2020/ 31-03-2020(per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 10 giugno 2020)