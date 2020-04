Petrolio a picco ai minimi dal 1999: scorte invendute vicine alla massima capacità

Light crude

(Teleborsa) -: un barile di greggio nordamericano vale appena 15 dollari. Il greggio continua così a risentire delloche caratterizza il mercato, prima ancora che iniziasse la crisi da coronavirus, poi acuitosi con la pandemia che ha colpito l'economia mondiale.Un panorama contraddistinto da un e, da unae dall'accumularsi di, perlopiù in USA, presso il principale porto d'imbarco di Chushing (Oklahoma), dove gli impianti di stoccaggio son pericolosamente vicini al massimo della capacità.Sui mercati questa mattina, la qualità di petrolio, nordamericana, scambia a, dopo aver toccato un minimo di 14,47 USD, mentre ilall'IPE di Londra tratta acirca.Ladi petrolio continua a scendere, prima colpita dalle difficoltà economiche dellae dallafra Washington e Pechino, poi travolta daiscattati un po' ovunque nel mondo a causa della pandemia di Covid-19. Blocchi che hanno colpito isia del settoresia in quello dei, in particolare quelloche è oil intensive.Per contro, irecentemente annunciati dal G20 energia potrebbero essere: innanzi tutto la riduzione volontaria dell'outpute, perché non potrebbe essere imposta come avviene nei Paesi dove vige la dittatura; in più, i tagli annunciati dall'(9,7 milioni di barili) rischiano di arrivare con un certo ritardo, essendoCosì, lei: presso il principale punto di smistamento americano di, le raffinerie hanno raggiunto ile si avvicinano al punto di non stoccaggio. Una situazione che sta allarmando particolarmente il mercato petrolifero.