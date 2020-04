Petrolio in caduta libera: mercato Orso punta a taglio output fuori Opec

Light crude

Brent

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, ormai imbrigliato in una spirale ribassista, che ieri ha portato i prezzi del contratto in di maggio in scadenza su un valore negativo , per la prima volta nella storia.Anche i contratti più scambiati di giugno però evidenziano pesanti ribassi stamattina, confermando una, mentre gli analisti avvertono che la situazione di ieri potrebbe verificarsi di nuovo. Al momento, ilamericano (WTI) viene scambiato arispetto alla vigilia, mentre ildella medesima scadenza evidenzia una, dopo aver toccato un minimo a 18,1 USD nel corso della mattinata.titola uno studio di, facendo riferimento alla doppia crisi - petrolifera e da pandemia - che ha colpito gli Stati Uniti. Secondo gli esperti della banca tedesca, laprima della fine di maggio, persistendo una situazione caratterizzata da eccesso di offerta e di scorte. Anche il- si sottolinea -il mercato, laddove ilsarebbeFrattanto, il Presidente americano Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti stanno aggiungendo altri 75 milioni di barili alle proprie riserve strategiche nazionali.