MES, Ue: "Ipotesi via libera a linea credito Covid-19 il 14 maggio"

(Teleborsa) -sulle caratteristiche della linea di credito di sostegno alla crisi pandemica. È quanto si legge in unDopo la decisione del Consiglio dei governatori del Mes – composto dai ministri delle Finanze della zona euro e presieduto dal– "i paesi dovranno presentare una domanda specifica per utilizzare una linea di credito su base individuale".Tra le, vi è lalaa quelli che vengono normalmente concessi dal fondo salva-Stati. "In primo luogo – si legge nel documento trasmesso da Hoekstra al parlamento olandese in vista della riunione dell'Eurogruppo – come condizione per l'uso della linea di credito, dovrebbe essere incluso nel memorandum d'intesa che, la cura e i costi relativi alla prevenzione". L'Olanda chiede poi che lae che le normali procedure previste dal trattato Mes per la concessione di aiuti "siano seguite in modo adeguato". Per Hoekstra, prima della decisione, devono, inoltre, essere. L'Olanda ritiene, infine, che la durata dei prestiti basata sulla linea dei credito debba "essere inferiore rispetto ai precedenti programmi di aggiustamento macro-economico del Mes" ea condizione che siano superiore ai costi di finanziamento sostenti dallo stesso Mes.