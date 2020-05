Leonardo, primo trimestre in perdita. Sospende guidance 2020

Leonardo

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'anno con una, un risultato in peggioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso per effetto del coronavirus. Isono stati pari a 2,59 miliardi, in calo del 4,9%, mentre i nuovi ordini sono cresciuti del 35,9% a 3,42 miliardi."I risultati del primo trimestre - sottolinea l'- sono stati in linea con le attese fino all'. Non siamo ancora in grado di quantificare l'impatto del Covid-19 nel 2020, ma crediamo fermamente nei nostri solidi fondamentali e rimaniamo interamente focalizzati sull'esecuzione del piano industriale volto a creare valore per tutti i nostri stakeholder".Leonardo ha sospeso la guidance per l'intero anno 2020 spiegando che "del Gruppo, in un contesto globale di grave recessione economica ed elevata incertezza. Questo impone di sospendere le previsioni per l’esercizio 2020 formulate a marzo nell'ipotesi di assenza el coronavirus". Il Consiglio di Amministrazione, visto il portafoglio ordini dell’azienda e l’andamento commerciale registrato nel primo trimestre, "ritiene che quanto sta accadendo non modifichi le prospettive di medio-lungo periodo del Gruppo".