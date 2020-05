Lufthansa vola a Francoforte con accordo su salvataggio

Lufthansa

Air France

(Teleborsa) - E' stato formalmente, per il salvataggio della compagnia aerea tedesca venutasi a trovare in una situazione di difficoltà a causa della crisi da coronavirus.era già stato raggiunto qualche giorno fa, ma secondo l'agenzia stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur (), l'operazione avrebbe ottenuto ora ilSarà poi necessario ottenere l'approvazione del Fondo per la stabilità economica federale (Kfw) edel direttorio e del consiglio di sorveglianza di Lufthansa, oltre al parere vincolante della Commissione Europea sugli aiuti di Stato, ma Bruxelles non si opporrà certamente date le difficoltà che assillano anchee Alitalia.In base ai termini dell'accordo di salvataggio, lo Stato dovrebbe rilevare un pacchetto di circa il 20% per un controvalore di 9 miliardi di euro.Frattanto, le azioni Lufthansa sono in battuta a Francoforte, dove segnano un rialzo del 5,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia aerea tedesca più pronunciata rispetto all'andamento del DAX30.