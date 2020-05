Von der Leyen: "Next Generation Eu da 750 mld per riparare economie"

(Teleborsa) - Un, come i tempi che l'Europa sta vivendo, che mobilita la cifra monstre di 750 miliardi di euro ma che soddisfa tutte le, guardando al futuro dell'Unione in chiave green., questo il nome del programma di rilancio dell'economia per fronteggiare lasvelato dalla Presidente della Commissione UE Il piano prevede due voci: "500 miliardi di sovvenzioni e 250 miliardi di prestiti", ha specificato von der Leyen precisando che le sovvenzioni sono in realtà "investimenti comuni nel nostro futuro", che "non riguarderanno il debito passato".Si tratta dunque di fondi che saranno erogati "", come "per le priorità della preservazione del mercato unico, del 'Green Deal', della transizione digitale e della resilienza" dell'economia europea.Un piano per il presente e per il futuro, sottolinea la Presidente della Commissione, ricordando che ", visto che "il bilancio comunitario ha sempre finanziato sovvenzioni per investimenti specifici".Con il Recovery fund il bilancio dunque viene usato con un "", rimanendo allo stesso tempo "il miglior strumento per".Il programma, ha sottolineato von der Leyen, "è molto trasparente, ha regole chiare che si sono rivelate efficaci. Serve un nuovo inizio e sono fiduciosa che ce la faremo", ha aggiunto tornando sul concetto che ""."Un'economia in difficoltà da una parte indebolisce una forte dall'altra. Divergenze e disparità aumentano e abbiamo solo due scelte: o andiamo da soli, lasciando Paesi e regioni indietro, o prendiamo la strada insieme. Per me la scelta è semplice: voglio che prendiamo", ha dichiarato.Il piano inoltre "di un bilancio moderno. Il 60% di questa proposta va verso politiche nuove, chiedono anticipi e li abbiamo, chiedono di legare le sovvenzioni alle riforme del Semestre Ue, e lo abbiamo previsto, e chiedono che. E così sarà, perché il meccanismo, che usa garanzie degli Stati, è legato al bilancio UE e alla sua ripartizione, che ha regole chiare", ha specificato.Anche per questo, il Recovery fund deve essere visto come il piano di rilancio dell'economia UE eo una politica di Bilancio unica. "Questo è una tantum (one-off) ed è eccezionale", ha precisato.Ora "la discussione è tra la dimensione dei prestiti e dei finanziamenti a fondo perduto, e su quanto dovremo raccogliere sul mercato. È positivo iniziare a lavorare ad una soluzione, che subirà parziali modifiche come accade nei negoziati, ma - ha concluso - sono convinta cheper risolvere questa crisi acuta".