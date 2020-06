Campari, aggiornamento sul programma di buy-back

Campari

Campari

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver, dall'1 al 5 giugno 2020, complessivamenteal prezzo medio di 7,2382 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 4.266.969,36 euro.Intanto, in Borsa, peggiora la performance diche si posiziona a 7,374 euro, con una discesa dello 0,32%