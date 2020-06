ANIMP, ciclo Matchmaking webinar su impiantistica al via con Saipem

Saipem

(Teleborsa) - Prende il via il ciclo diorganizzato da-Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale per mettere a confronto la, con lì'obiettivo di fare il punto della situazione e promuovere il rilancio di uno dei settori-chiave del tessuto economico del Paese, che ha un peso dell'11% sul PIL nazionale.saranno condivisi dai principaliitaliani per permettere alle imprese della filiera di informarsi ed organizzarsi, per migliorare la propriae sviluppareper tutto il comparto.Si partirà oggi con la, azienda internazionale diversificata dai servizi per il settore energetico, petrolifero e rinnovabili, ai servizi più diversi per i grandi progetti infrastrutturali, fra cui l'Alta velocità. E sempre con un un focus sull'innovazione tecnologica, che è parte del suo Dna.Saranno presenti per Saipem,, COO Onshore,, Responsabile Area West Africa,, Responsabile Ingegneria e Procurement,, Project Director LNG Train 7,, Responsabile Supply Chain LNG Train 7,, Responsabile Business Development e Tendering.Prevista anche la partecipazione di, con, Responsabile International Financing, e, con, Responsabile PMI.Il ciclo di incontri virtuali proseguirà il 2 luglio pv con Technip Italy e altri Matchmaking webinar in fase di programmazione.