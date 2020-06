(Teleborsa) - Future USA in territorio positivo ad un soffio dalla partenza di Wall Street, che dovrebbe avvantaggiarsi dei segnali di ripresa dell'economia, e dell'avvio della Fase 2 anche a New York, a partire da oggi, a dispetto della risalita dei contagi,Il contratto sul Nasdaq sale dello 0,75% a 10mila punti, mentre quello sullo S&P 500 recupera lo 0,78% a 3.083 punti. Stesa impostazione per il Future sul Dow Jones che avanza dello 0,67% a 25.699 punti.