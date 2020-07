Borsa, exploit UBI con piano e "no" a OPS Intesa

UBI Banca

FTSE MIB

gruppo bancario italiano

principale indice della Borsa di Milano

UBI

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che chiude le contrattazioni in rialzo del 2,50%, miglior titolo del FTSE MIB. Ad innescare acquisti sulle azioni della banca hanno concorso il nuovo Piano 2022 aggiornato , presentato questo pomeriggio dall'Ad Victor Massiah ed il no all'OPS di Intesa Sanpaolo, deliberato da CdA e illustrato, nelle sue motivazioni, dalla Presidente Letizia Moratti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,92%, rispetto a +2,56% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,139 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,02. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,258.