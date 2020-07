UE, Di Maio: serve segnale di unità e forza

(Teleborsa) - "Sulla proposta della Commissione rispetto al pianoè fondamentale discutere dei tempi". Così il Ministro degli Esteriin una conferenza stampa alla Farnesina con il collega austriaco"Di questne avremo bisogno, e ne avremo bisogno ilL'obiettivo dell'Italia è un piano ambizioso che guardi alle nuove generazioni europee e costruisca il futuro", ha aggiunto sottolineando che "serve un forte segnale diper uscire da una crisi senza precedenti".Bisogna fare ine bisogna"È una corsa contro il tempo, gli italiani hanno bisogno di riprendersi e noi dobbiamo ascoltare le loro richieste". Questo il messaggio che il Ministro ha voluto ribadire su Facebook elencando una serie di provvedimenti presi dal governo per rimettere in moto l'economia come i "per le imprese danneggiate dalle misure restrittive dovute al covid" e il taglio del il cuneo fiscale "di lavoratori dipendenti". "Sono alcuni degli interventi straordinari già concretizzati, ma sappiamo bene che dobbiamo fare ancora tanto e di più. E ci stiamo, ha sottolineato ancora Di Maio.