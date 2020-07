STMicroelectronics, acquisizioni per aumentare connettività wireles

STMicroelectronics

(Teleborsa) -ha annunciatodei microcontrollori STM32.La società, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ha acquisito l'intero capitale azionario di, specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra larga, mentre dellaha acquisito le attività nella connettività cellulare per IoT.A chiusura delle due transazioni, soggette alle approvazioni di prassi da parte dei regolatori, ST rafforzerà ulteriormente la sua offerta per la connettività wireless e, in particolare, la roadmap per i microcontrollori STM32 e i microcontrollori "secure"., che ha sede a Le Bourget du Lac (Francia), è una società fabless di semiconduttori fondata nel 2010 e specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra larga (Ultra Wide Band - UWB). La sua tecnologia consente una localizzazione in interni affidabile in tempo reale, accurata nell'ordine dei centimetri, in ambienti con condizioni sfavorevoli.ST acquisirà BeSpoon dal suo azionista di maggioranza, TRUMPF, e dai suoi fondatori. Parallelamente alla transazione, ST e TRUMPF costituiranno una partnership strategica per la tecnologia di tracciamento UWB., che ha sede a Vancouver (Canada), progetta soluzioni cellulari per IoT applicando tecniche di progettazione collaudate, che vanno dal Bluetooth Low Energy (BLE) e dal Wi-Fi fino alle tecnologie LTE Cat-M e NB-IoT, per ottimizzare costi di sistema e consumi di energia."In ST, lavoriamo per offrire ai nostri clienti i prodotti e le soluzioni di cui hanno bisogno per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano. La tecnologia cellulare IoT e la tecnologia UWB sono soluzioni di connettività wireless fondamentali per una nuova ondata di applicazioni innovative e di oggetti connessi a IoT", ha dichiarato, Presidente del gruppo Microcontrollori e circuiti integrali digitali di STMicroelectronics.