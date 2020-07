BNP Paribas, semestre resiliente. BNL chiude con utile a 158 milioni

BNP Paribas

(Teleborsa) - La banca francesechiude ilconpari a, in calo del 6,8% rispetto al secondo trimestre 2019. Al netto degli elementi non ricorrenti, sarebbe pari a 2.360 milioni di euro, con un calo del 9,9%.a 11.675 milioni di euro ed il risultato lordo di gestione a 4.337 milioni di euro, con un aumento del 14,5%. Il risultato operativo del Gruppo, pari a 2.890 milioni di euro, è in calo dell’8,8%. Gli elementi non ricorrenti ammontano a 236 milioni di euro, con un incremento rispetto al secondo trimestre 2019.Per il, il margine di intermediazione è pari a 22.563 milioni di euro, con un aumento dello 0,9% rispetto al primo semestre 2019. Il risultato lordo di gestione del Gruppo si attesta a 7.068 milioni di euro (6.484 milioni di euro nel primo semestre 2019), con un incremento del 9%.Al 30 giugno 2020, il, con un aumento di 40 punti base rispetto al 31 marzo 2020.In un contesto segnato dal lockdown ma anche dalla ripresa a fine trimestre,. Isono in crescita del 14,8% rispetto al secondo trimestre 2019. Laaumenta dell’1,8%, con un incremento del risparmio investito nell’assicurazione vita (+4,4%), ma con un calo degli attivi dei fondi di investimento legato alla variazione delle valutazioni di Borsa. Glisono in calo dell’1,5% rispetto al secondo trimestre 2019, ma sono in aumento di più del 3% escludendo le esposizioni deteriorate.Per l’insieme del primo semestre, ila 1.308 milioni di euro. Il margine di interesse si contrae del -4,0%, a causa del contesto di tassi bassi e del posizionamento su una clientela con un miglior profilo di rischio. Le commissioni registrano una diminuzione del 3,5%.Il risultato lordo di gestione è pari a 421 milioni di euro, con una flessione del 7,8% rispetto al primo semestre 2019., in calo del 2,9% rispetto al primo semestre 2019.