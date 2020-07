Istat conferma crollo PIL nel 2° trimestre

(Teleborsa) -, facendo comunque meglio di altre grandi economie come la Francia e la Spagna, che oggi hanno pubblicato i numeri del PIL per lo stesso periodo. E' l'effetto della crisi scatenata dalla pandemia die delle misure di, che hanno preso in pieno il mese di aprile e parzialmente il mese di maggio.Secondo l'Istat, ilcorretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, èrispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali.Il secondo trimestre del 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del secondo trimestre del 2019.La variazione congiunturale del PIL - spiega l'Istat - è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutti i comparti produttivi, dall’agricoltura, silvicoltura e pesca, all’industria, al complesso dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta.