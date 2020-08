Giappone, PIL 2° trimestre meglio del previsto

(Teleborsa) -dell'anno. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un, in linea con il trimestre precedente, ma superiore aldagli analisti., anche in questo caso in linea con la variazione del trimestre precedente e migliore delLee hanno registrato una contrazione pari a -0,8%, in linea con la precedente, mentre glihanno fatto segnare un +1,7% (era +1,9% nel 1° trimestre). Resta debole la(-0,2% come il trimestre precedente).