Retelit corre in scia semestrale positiva

Retelit

azienda di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni

FTSE Italia All-Share

Retelit

Retelit

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,18% in borsa dopo l'approvazione deie la conferma delleLa compagnia di tlc ha annunciato un aumento dei ricavi a circa 67,7 milioni e dell'EBITDA a 20,5 milioni, considerando la variazione di perimetro. Utile netto in calo a 2,2 milioni rispetto a 3,3 milioni del 2019, dopo aver scontato oneri per 2 milioni. Considerando la sola Retelit a parità di perimetro di consolidamento e al netto dei costi di M&A, i ricavi sarebbero aumentati del 2% 38,6 milioni, l'EBITDA del 13% a 16,6 milioni, l'EBIT del 16% a 4,4 milioni e l'utile del 25% a 4,1 milioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,007 Euro con primo supporto visto a 1,927. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,881.