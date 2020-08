Next Digital, diventa "finanziaria" la protesta a Hong Kong contro l'arresto di Jimmy Lay

(Teleborsa) - Ala protesta contro il controllo cinese si è spostata sul fronte finanziario.Dopo l'arresto diavvenuto ieri per aver infranto la nuova legge sulla sicurezza nazionale promossa da Pechino, oggi il titolo della sua holdingha visto crescere gli scambi fino a +800% (a 1,70 dollari Hk) per poi chiudere a +331% (a 1,10 dollari Hk), dopo il +188% di ieri.La solidarietà "finanziaria" verso ilschierato per lanella ex colonia britannica è partita dai social network subito dopo il suo arresto.L'iniziativa ha coinvolto anche il quotidiano di Jimmy Lay, l', che ha visto la suaschizzare fino alle 550mila copie dalle 70mila solite.