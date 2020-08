Borsa, TIM positiva. Focus su rete unica e CdA

Telecom Italia

azienda telefonica

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,04%. Il mercato guarda al CdA della società, in agenda lunedì 31 agosto, che potrebbe portare ad un avvicinamento delle posizioni sul fronte rete unica sotto la regia del Tesoro.Rete unica sì, ma senza ritorno al monopolio, è quanto auspicato dal. In una intervista a La Repubblica ha sottolineato che l'ipotesi di rete controllata da Telecom si configurerebbe come monopolio e questo non si può fare.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,3825 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,3753. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,3897.