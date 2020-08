Future USA in cauto rialzo aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono in frazionale rialzo i future sugli indici statunitensi all'indomani della svolta, anticipando una partenza cautamente positiva per la borsa di Wall Street, tra circa un'ora.Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,56%, seguito da quello sull'S&P500 in rialzo dello 0,35%, mentre il future sul Nasdaq segna un timido guadagno dello 0,09%.La Federal Reserve ha annunciato la vigilia un target di inflazione medio del 2%, annunciando di essere disposta a consentire livelli di inflazione “moderatamente superiori al 2%” per un qualche periodo di tempo.L'attenzione degli investitori è rivolta oggi al fronte macro, da cui sono attesi: i redditi e la spesa delle famiglie e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.