Amazon, via libera della FAA alle consegne di pacchi con droni

Amazon

(Teleborsa) - Svolta storica per, che ha finalmente ottenuto il, che renderà più veloce il recapito di pacchi a domicilio in USA.Laha riconosciuto ad, brand allo scopo creato da Amazon, la certificazione di, che consentirà alla big dell'eCommerce di avviare concretamente ilLa società sta pianificando le prime consegne, che saranno effettuate con dispositivi high tech presentati l'anno scorso, che voleranno a bassa quota controllati da una centrale remota. I droni di Amazon Prime Air sonoe consentiranno di effettuare le consegne in tempi ridotti partendo da basi logistiche a ridosso di aree industriali e al servizio dei perimetri urbani.Occorre ancoraprima di avviare il servizio, ma il riconoscimento della FAA dimostra che il colosso di Jaff Bezos ha convinto il governo USA della poter operare nel regolamentatissimo mercato dell'aviazione civile."La certificazione - ha affermato il vicepresidente di Amazon David Carbon - testimonia la fiducia della FAA nelle procedure operative e di sicurezza di Amazon".