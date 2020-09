TIM, Moody's cauta su impatti FiberCorp e rete unica

(Teleborsa) -sull'operazionee sul progetto, che per l'agenzia di rating"La creazione della nuova società - sottolinea un report - potrebbenel business wholesale e questo è positivo per TIM". Giudizio positivo anche sulla formula delaperto a tutti gli operatori e sullanella costruzione e manutenzione delle reti, che "farà aumentare i ricavi per il gruppo".Tuttavia,nel fatto che TIM, pur controllando le due entità FiberCorp e AccessCorp, non ne deterrà il 100%,di un asset strategico esulle decisioni strategiche e operative sulla rete.Sotto il profilo economico-finanziario, TIM ha indicato che l'EBITDA/Capex sarà positivo solo nel 2025, ma gli accordi di azionariato potrebbero, afferma l'agenzia, riconoscento che "nessun pagamento di dividendo è previsto per FiberCop fino al 2022". L'altra criticità riguarda ilpoiché "non è chiaro quanta parte di debito finirà in capo alle nuove società".