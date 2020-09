Sesa acquista azioni proprie

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, come precedentemente comunicato, ha avviato il proprio programma di acquisto di azioni proprie secondo le modalità,termini e condizioni contenute nell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 agosto 2020.Dal 15 al 21 settembre, sono state., pari allo 0,04935271% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 78,3469 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 599.118,84 euro.La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 22 settembre, possiede complessivamente 32.608 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,21044765% dell’attuale capitale sociale.