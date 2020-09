Appuntamenti e scadenze del 24 settembre 2020

Autogrill

Blackberry

Circle

Clabo

Conafi

Confinvest

Danieli

Digital Magics

Friulchem

Fullsix

Gel

Grifal

Ilpra

Industrie Chimiche Forestali

Matica Fintec

Pattern

Titanmet

Ucapital24

(Teleborsa) -BCE - Bollettino economicoIstat - Prezzi delle abitazioni - II trimestre 2020BOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaConsiglio europeo straordinario - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di mercato unico, politica industriale e trasformazione digitale, nonché di relazioni esterne, in particolare le relazioni con la Turchia e con la CinaBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agostoTesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale