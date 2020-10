INWIT, informativo su azioni proprie

INWIT

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, in data 21 ottobre, complessiveal prezzo medio unitario di 9,2212 euro per un controvalore complessivo di 756.138,40 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 luglio 2020.L’acquisto suddetto, rappresenta lo 0,0086% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, si contrae la performance dellacon i prezzi allineati a 9,12 euro per una discesa dello 0,44%.